Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Long time no see, ääähhh hear, so sagt man doch. Also irgendwie. So oder so: Herzlich willkommen zum Bergfest-Morgenticker an diesem Mittwoch. Mein Name ist Nico Herold und da wir das ja jetzt geklärt haben, können wir doch auch ohne Umschweife auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Bei Fragen, Anmerkungen und Geistesblitzen können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Gehen wir's an!