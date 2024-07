U-Boot-Alarm auf dem Neckar

Wir starten mit einem Gastbeitrag aus Südhessen, von meinem Kollegen Julian Moering.

Die Menschen in und um Neckarsteinach (Bergstraße) haben gestern ein außergewöhnliches Spektakel geboten bekommen: Auf seinem Weg in das Technikmuseum in Sinsheim (Baden-Württemberg) passierte das ausgemusterte U-Boot U17 am Nachmittag das hessische Neckarufer. Transportiert wurde das Militärgerät mit einem Ponton, auf dem es mit zahlreichen Gurten fixiert war. Rund 50 Meter lang und 350 Tonnen schwer ist das U-Boot, dementsprechend gemächlich schipperte es den Neckar entlang.

Viele Schaulustige hatten sich auf der hessischen Seite mit Ferngläsern und Kameras auf die Lauer gelegt. Manche wunderten sich, dass das Boot auf der Seite lag. Anders hätte es kurz zuvor aber nicht unter der Alten Brücke in Heidelberg hindurch gepasst. Am vergangenen Freitag startete die Reise von U17 in Speyer, heute soll es dann im baden-württembergischen Haßmersheim auf die Straße verladen werden. Geplante Ankunft in Sinsheim ist am 28. Juli. Viele Feste, Veranstaltungen und Lichtershows rund um das U-Boot haben die Reise zu einem vielbeachteten Event werden lassen.

Das ausgemusterte U-Boot U17 passiert das hessische Neckarufer. Bild © Anna Vogel/hr