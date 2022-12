Griesheim: Lagerhalle auf Bauernhof in Brand

Auf einem Bauernhof in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) ist in der Nacht eine Lagerhalle in Brand geraten. Seit Mitternacht kämpfen rund 100 Einsatzkräfte gegen die Flammen in dem Gebäude, wie die Polizei heute gegen zwei Uhr mitteilte. Die vier Bewohner hätten den landwirtschaftlichen Hof selbstständig und unverletzt verlassen können. In der Lagerhalle, in der sich auch Wohnungen für Mitarbeiter des landwirtschaftlichen Betriebes befinden, war in der Nacht niemand untergebracht. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf eine mittlere sechsstellige Summe.