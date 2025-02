Prozess nach Messerangriff am Mainufer beginnt

Nach einem Messerangriff auf eine Frau am Frankfurter Mainufer im Sommer 2024 beginnt an diesem Morgen der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft geht von psychischen Erkrankungen des Mannes aus. In dem sogenannten Sicherungsverfahren steht daher die dauerhafte Unterbringung des heute 20-jährigen Mannes in einer speziellen psychiatrischen Einrichtung im Raum. Laut der Antragsschrift soll der an einer Schizophrenie und einer Psychose leidende Mann, der in einem Asylbewerberheim lebte, nach Frankfurt gereist sein, um Drogen zu kaufen. Am Nachmittag des 10. Juni soll er am Main eine ihm unbekannte 41-jährige Frau, die auf einer Parkbank saß, plötzlich von hinten mit einem Cuttermesser in den Kopf und Hals gestochen haben.