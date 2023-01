Kakerlaken nach dem Ex benennen - und verfüttern lassen

Die Beziehung zum Ex-Partner oder der Ex-Partnerin kann ja eine sehr spezielle sein. Für verlassene Singles hat ein Zoo im amerikanischen Texas ein ungewöhnliches Angebot: Gegen eine Spende können Sie eine Kakerlake nach Ihrem oder Ihrer Ex benennen und anschließend an ein Zootier verfüttern lassen. Keine Sorge, die Kakerlake ist vorher schon tot und wäre ohnehin als Tierfutter im Gehege gelandet. Alternativ können Vegetarier aber auch einen Salat- oder Kohlkopf benennen. Die Aktion findet pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar statt. Anschließend kann man dem oder der Ex sogar eine Grußkarte mit einem Schnappschuss der Fütterung zukommen lassen.

In den hessischen Zoos gibt es so etwas meines Wissens noch nicht. Hier bietet sich umgekehrt bei einer intakten Beziehung wohl eher eine Tierpatenschaft an. Das ist meiner Meinung nach aber die langweiligere Variante.