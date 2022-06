Unverletzte Schüler zurück in Bad Arolsen

Nach den traumatischen Erfahrungen der mutmaßlichen Amokfahrt in Berlin sind die körperlich unverletzten Schüler und Schülerinnen von der Abschlussfahrt zurück in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg). Wie die Polizei heute bestätigte, kamen die Jugendlichen der Kaulbach-Schule bereits in der Nacht an. Noch am Mittwochabend waren Eltern der Jugendlichen zusammen mit Schulpsychologen mit einem Bus nach Berlin gereist.

Von den insgesamt 24 Schülern auf Abschlussfahrt lägen sieben im Krankenhaus, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) heute Morgen. Insgesamt seien sechs Menschen lebensgefährlich und drei weitere schwer verletzt worden. Darunter ist auch ein Lehrer. Eine Lehrerin kam bei der Amokfahrt ums Leben.

Die Betroffenheit an der Schule in Bad Arolsen ist nach der Amokfahrt in Berlin groß Bild © hr/Rainer Battefeld

Vor der Kaulbach-Schule patrouillierten am Morgen Einsatzkräfte der Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes, trotz des Vorfalls hat dort am Morgen der Schulunterricht begonnen. Auch ein Team an Psychologen ist vor Ort.