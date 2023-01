Streit um Netrebko-Auftritt in Wiesbaden

Um den geplanten Auftritt der russischen Opernsängerin Anna Netrebko bei den Internationalen Maifestspielen in Wiesbaden ist Streit entbrannt. Das Land Hessen und die Landeshauptstadt haben sich gestern gegen den Auftritt der Sängerin ausgesprochen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will zudem seine Schirmherrschaft für die Festspiele ruhen lassen. Die 51-Jährige habe sich bis heute nicht vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert, teilten Stadt und Land gemeinsam mit. Dabei habe der künstlerische Leiter der Maifestspiele, Uwe Eric Laufenberg, die Veranstaltung jenen gewidmet, die aufgrund ihrer Meinung im Gefängnis säßen. Das Hessische Staatstheater Wiesbaden hält allerdings weiter an den Plänen fest.

Netrebko hatte ihren 50. Geburtstag mit einer Gala mit Putin im Kreml gefeiert. Außerdem hatte sie 2014 mit pro-russischen Separatisten in der Ostukraine posiert. Netrebkos Manager betonte dagegen, die Künstlerin habe sich mehrfach von dem Konflikt distanziert. Am Samstag tritt die Diva übrigens in Frankfurt auf - das Konzert war wegen der Kritik an der Starsopranistin im Juni 2022 verschoben worden.