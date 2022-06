Heute ist Siebenschläfertag!

Es ist heute - ausgerechnet am 27. Juni - recht unbeständig. Oh, oh, oh. Wird das nun in den nächsten sieben Wochen auch so aussehen? Die Bauernregel zum heutigen Siebenschläfertag nimmt das an. Die "Wettervorhersage" lautet: "Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag." Oder auch: "Ist der Siebenschläfer nass, regnet's ohne Unterlass."

Totaler Schwachsinn - oder ist doch ein Funke Wahrheit dran? Was halten Sie vom Siebenschläfertag? Stimmen Sie gerne ab und/oder schreiben Sie mir, warum Sie dran glauben bzw. nicht dran glauben:

Voting Was halten Sie von der Siebenschläfer-Regel? Ich glaube dran - der Trend stimmt! Naja, vielleicht... Schwachsinn, die Bauernregel stimmt einfach nicht.

Und so sieht er übrigens aus, der Siebenschläfer: