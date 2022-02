Wegen Corona: Neue Standorte für Erstaufnahme für Geflüchtete

In den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Hessen leben derzeit mehr als 4.700 geflüchtete Menschen an elf Standorten. In den vergangenen Wochen stieg nicht nur die Zahl der Geflüchteten wieder, der Anstieg der Coronainfektionen (auch heute alles dazu im Ticker) im ganzen Land macht nach Angaben des zuständigen Regierungspräsidiums Gießen auch eine gelockerte Belegung nötig - das heißt, dass die ursprüngliche Kapazität der Standorte nicht mehr in vollem Umfang genutzt werden kann. "Aus diesem Grund hat das Land Hessen fünf Jugendherbergen in Büdingen, Grävenwiesbach, Kassel, Lauterbach und Limburg als zusätzliche Ausweichstandorte angemietet", sagte ein Sprecher. "Zudem sind zwölf Unterkünfte in Leichtbauweise in der Erstaufnahmeeinrichtung errichtet worden." Dabei wird es nicht bleiben: Teile der Kelley-Barracks in Darmstadt, der Ray-Barracks in Friedberg sowie der Fritz-Erler-Anlage in Fuldatal-Rothwesten werden künftig als weitere hessische Standorte betrieben, hieß es.