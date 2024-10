Nabu ruft zum Melden von Weißstörchen auf

Der Naturschutzbund (Nabu) hat Menschen erneut dazu aufgerufen, Weißstörche zu melden. Die Tiere bleiben immer häufiger in den Wintermonaten in Deutschland, anstatt nach Afrika zu ziehen, wie der Nabu mitteilte. Mithilfe der Mitmach-Aktion soll nun herausgefunden werden, woran das liegt - und an welchen Orten die Störche ihre Winter verbringen.

Normalerweise ziehen die Zugvögel demnach in den kalten Monaten in den Süden und verbringen den Winter südlich der Sahara. Immer öfter könne man sie allerdings bei Kälte und Schnee auch hierzulande beobachten - die Störche sparen sich den anstrengenden Zug, wie es heißt. Aktuell soll es den Experten zufolge in Hessen und Baden-Württemberg die meisten Störche geben.

Bei der Mitmach-Aktion im vergangenen Jahr seien in den Wintermonaten mehrere hundert Weißstörche gezählt worden.