Rheingau Musik Festival: "Sehr guter" Konzertsommer

Das Rheingau Musik Festival meldet kurz vor dem Abschluss an diesem Samstag eine vermutliche Auslastung von 94 Prozent. Mit insgesamt mehr als 104.500 Zuhörern werde bis dahin in der 35. Saison gerechnet, teilte eine Sprecherin mit. 75 der 134 Konzerte an 25 Spielorten wie etwa in Klöstern, Schlössern, Kirchen und Weingütern im Rheingau und in benachbarten Regionen seien ausverkauft gewesen.

Nach den Corona-Einschränkungen 2021 sei dies "ein sehr guter Sommer" gewesen. Das am 25. Juni begonnene Festival endet am Samstag in der Basilika des Klosters Eberbach bei Eltville mit einem Konzert der Bamberger Symphoniker mit Anton Bruckners 8. Sinfonie in c-Moll. Der diesjährige Konzertreigen steht im Zeichen des Leitgedankens "Zusammenhalt". Sein Etat beläuft sich auf rund acht Millionen Euro.