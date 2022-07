Blaualgen-Warnungen bei einem Dutzend Badeseen

Rund ein Dutzend der offiziell 61 hessischen Badeseen sind mit Blaualgen belastet. Gesundheitsämter haben entsprechende Warnungen herausgegeben, wie aus einer Übersicht des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) hervorgeht. Am Buga-See in Kassel ist das Baden seit dem 12. Juli sogar gänzlich verboten. "Die Experten haben gesagt, wenn es nicht dauerhaft abkühlt oder es länger sehr ergiebige Regenfälle gibt, wird sich an der Algensituation nichts ändern", sagte ein Sprecher der Stadt. Zum letzten Mal habe es ein solches Verbot 2015 gegeben.

Betroffen seien nach Einschätzung von Winfried Staudt vom HLNUG eher seichte Seen. Das Wetter sei ein Faktor, aber das Problem sei meist von Menschenhand gemacht. Nährstoffanreicherungen zum Beispiel über die Düngung in der Landwirtschaft aber auch Zuflüsse, die Abwässer einbringen, spielten eine Rolle. Bei einem Kontakt mit den sogenannten Cyanobakterien von Blaualgen kann es zu Hautreizungen, allergischen Reaktion aber in schlimmeren Fällen auch zu Übelkeit, Durchfall, Fieber oder Atemwegserkrankungen kommen.

Für welche Badeseen in Hessen eine Warnung wegen Blaualgen besteht, erfahren Sie hier in der interaktiven Übersicht des HLNUG .