Wetter: Trüb, mit Regen und vielleicht Schnee

Auf dem Weg in die Redaktion hat es hier in Frankfurt heute früh leicht genieselt. Nach Einschätzung unserer hr-Wetterredaktion mag das wohl heute vielerorts so aussehen. "Am Montag ist es verbreitet trüb und gebietsweise fällt leichter bis mäßiger Regen", schreiben die Kollegen und Kolleginnen. In den höheren Lagen in Nordhessen kann aus Regen dann auch Schnee werden und die Straßen glatt. Die Temperaturen reichen von 1 Grad bis 5 Grad.

Auch gestern hat es in Nordhessen bereits leicht geschneit, wie das Foto aus Schwalmstadt von hessenschau.de-Nutzer Jörg Döringer zeigt.