Neuer Brillenbär im Frankfurter Zoo

9 Uhr durch, Zeit für Tiere im Ticker.

Der jüngste Neuzugang des Frankfurter Zoos heißt Chimbo und ist zweieinhalb Jahre alt. Der Brillenbär kam bereits am 23. Juni in Frankfurt an, wie der Zoo gestern mitgeteilt hat. Geboren und aufgewachsen ist der Bär in einem Zoo bei Paris. Nach einer Quarantäne ist Chimbo nun neben Manu, der 2018 in Frankfurt geboren wurde, auf der Brillenbären-Anlage zu sehen.

Manu war der einzige Brillenbär, seit sein Vater Nobody im vergangenen Dezember mit 19 Jahren eingeschläfert werden musste.

Brillenbären sind die einzigen Bären Südamerikas. In ihrer ursprünglichen Heimat, den Bergregionen der südamerikanischen Anden, nimmt ihr Bestand seit Jahren immer weiter ab. Auch wenn der Zoo Frankfurt derzeit mit zwei männlichen Brillenbären nicht selbst züchtet, sei der Einzug von Chimbo ein "wichtiger Bestandteil des internationalen Populationsmanagements". Der Zoo hofft nach eigenen Angaben, dass in absehbarer Zeit wieder ein Brillenbär-Weibchen nach Frankfurt kommen kann. Einer der Junggesellen werde dann in einen anderen Zoo umsiedeln.