Angezuckertes Hessen

Wann gibt es das schonmal: Schnee in Frankfurt, der sogar auf der Straße liegenbleibt?! Heute Morgen war mein Weg zur Arbeit gezuckert. Das sieht schön aus, lässt für den Berufsverkehr gleich aber nichts Gutes ahnen. Also, immer schön vorsichtig heute unterwegs! Geschneit hat es übrigens auch anderswo in Hessen - in Wiesbaden zum Beispiel, in Fulda und vor allem in Kassel. Den Kindern dürfte der Schnee den Schulbeginn etwas verzaubern - wenn er in Frankfurt bis dahin nicht schon wieder geschmolzen ist.

Schnee in Frankfurt - zumindest ein bisschen. Bild © hr