Guten Morgen!

Hallo zusammen an diesem Donnerstag. Hier ist Hessen am Morgen. Der Name ist Programm. Um 5 Uhr morgens ist es noch halb dunkel oder schon halb hell. Je nachdem, ob man Pessimist oder Optimist ist.

Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin und hatte wie immer nicht genug Schlaf. Ich war früh genug im Bett, bin aber nach etwa einer Stunde durch laute Maunz-Geräusche wach geworden. Aus dem halb geöffneten Kleiderschrank schaute eine Katze.

Dazu müssen Sie wissen: Ich habe keine Katze. Entsprechend überrascht war ich, wobei das stark untertrieben ist: Ich habe mich sehr erschrocken. Die Katze schien auch nicht erfreut. Sie hat sich dann irgendwie aus der Wohnung herauskomplimentieren lassen. Wieder einschlafen konnte ich erst viel später und stehe sozusagen immer noch unter dem Eindruck des Geschehens.

Bei Fehlern können Sie mir mailen. Blame it on the cat ("Schieben Sie's auf die Katze").