Gute Bedingungen für geflüchtete Ukrainer auf dem Arbeitsmarkt

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine finden derzeit gute Bedingungen am hessischen Arbeitsmarkt vor. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Menschen aus der Ukraine ist in Hessen innerhalb des vergangenen Jahres um 62 Prozent auf 7.148 gestiegen, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag berichtete. In Hessen haben im vergangenen Jahr rund 80.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Hessen Zuflucht gefunden. Sie haben den Angaben zufolge im Durchschnitt ein sehr hohes Bildungsniveau – sowohl im Vergleich zu anderen Geflüchteten als auch im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Deutschland. Fast drei Viertel von ihnen gelten danach als hoch qualifiziert, und besitzen einen Hochschul- beziehungsweise Fachhochschulabschluss.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine können aufgrund einer Sonderregelung auch ohne Visum nach Deutschland einreisen und sich dort innerhalb von 90 Tagen eine Aufenthaltserlaubnis verschaffen.