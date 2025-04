Hamster bei Hausbrand in Darmstadt gerettet

In Darmstadt-Wixhausen ist in der Nacht ein Zweifamilienhaus in Brand geraten. Der Schaden liegt laut Polizei zwischen 200.000 und 300.000 Euro. Den Angaben zufolge war das Feuer im Dachgeschoss ausgebrochen. Alle Bewohner hätten das Gebäude verlassen, nur ein Mann sei leicht verletzt worden. Durch die Flammen seien das Dach und Obergeschoss so stark beschädigt worden, dass das Haus nicht mehr bewohnbar sei. Auch ein Hamster überlebte die Nacht, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Einsatzkräfte fanden das Tier demnach bei Nachlöscharbeiten. Das Tier sei wohlauf, so der Sprecher weiter. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.