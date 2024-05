Unbekannte fluten Wiesbadener Luxus-Wohnturm

Penthouse, Concierge-Service, privates Fitnessstudio: Noch in diesem Jahr sollte in Wiesbaden der Wohnturm Kureck fertiggestellt werden. Am Sonntag haben Unbekannte dort aber die Wasserleitung manipuliert und den Rohbau geflutet, wie die Polizei meldete.

Demnach sollen die Täter in das Gebäude eingedrungen sein und in einem der oberen Stockwerke die Löschwasserleitung beschädigt haben. Das Wasser floss unkontrolliert über mehrere Stockwerke bis in den Keller und in die Aufzugschächte. Der Schaden geht in die Millionen. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung.