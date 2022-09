Guten Morgen!

... und willkommen in unserer beliebten Frühaufstehendenrunde! Schön, dass Sie sich in den Morgenticker geklickt haben. Die erste Woche nach den Schulferien liegt hinter, das Wochenende vor uns. Mein Name ist Antje Buchholz. Bis 10 Uhr erfahren Sie hier, was in Hessen los ist. Sie können sich gerne auch am Ticker beteiligen, indem Sie mir eine Mail schicken. Oder auch erfrischende Schnappschüsse (hier hochladen).