Floßfahrer-Aktion macht Halt in Hessen

Am Schiersteiner Hafen in Wiesbaden fährt heute um acht Uhr morgens ein Floß los. Das klingt zunächst wenig spektakulär, doch die Floßfahrt hat es in sich: Insgesamt 360 Kilometer wollen sechs Männer auf dem Rhein hinter sich bringen. Los ging es am Freitag in Steinmauern bei Rastatt. Übers Wochenende machte die Gruppe Halt in Gernsheim (Groß-Gerau) und in Wiesbaden-Schierstein. Weiter geht's heute Richtung UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal, Ziel ist am kommenden Freitag Leverkusen. Apropos UNESCO: Ziel der Aktion ist es, die Flößerei - also den Transport von Holz auf dem Wasserweg - als immaterielles Kulturerbe der Menschheit zu bewerben. Ende des Jahres wird über den Antrag entschieden.