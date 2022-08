100.000 Euro Schaden bei Hotelbrand

In Großkrotzenburg (Main-Kinzig) hat in der Nacht ein leerstehendes Hotel gebrannt. Nach Angaben der Polizei stand ein Zimmer im dritten Stock lichterloh in Flammen, von dort griff das Feuer auf das Dach über. Warum es in dem Hotel brannte, ist nicht bekannt, die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Andere Häuser waren nicht in Gefahr, in der Nähe stehen keine weiteren Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro. Am frühen Morgen war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.