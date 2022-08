Viel Sonne, ein paar Schauer, vielleicht Gewitter

Schauen wir kurz aufs Wetter. Das bringt heute in vielen Teilen des Landes noch einmal Sonne, im Westen aber auch dichtere Wolken, Schauer und möglicherweise Gewitter. Die Temperaturen liegen bei 27 Grad in Rheingau und Westerwald und an der Fulda bei bis zu 32 Grad.

Ab morgen könnte es in allen Landesteilen so richtig ungemütlich werden. Dann drohen Unwetter mit Starkregen. Die Böden bräuchten zwar dringend Regen, sind derzeit aber so ausgedörrt, dass sie schon Schwierigkeiten haben, geringere Regenmengen aufzunehmen - von Starkregenfällen ganz zu schweigen. Wieso noch unsicher ist, wo und wann genau es zu Unwettern kommt, erklären die hr-Meteorologen hier.