Zahlreiche Behörden in Hessen bleiben ungeputzt

Die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg in Korbach und das Nationalparkzentrum Kellerwald haben ein akutes Reinigungsproblem. Nach hr-Informationen werden die Behörden nur noch eingeschränkt gereinigt. Für den Touristenmagnet am Edersee mit seinen vielen Besucherinnen und Besuchern in den Ferien dürfte das besonders unangenehm sein.

Hintergrund des Putzproblems ist, dass die beauftragte Frankfurter Reinigungsfirma in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist, was offensichtlich nun dazu führt, dass die Reinigungskräfte nicht mehr zur Arbeit kommen. Gegen Verantwortliche aus dem Unternehmen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Korruption. Der Chef der Firma soll Bestechungsgelder bezahlt haben und sitzt seit dem 23. Juni in Untersuchungshaft. Hier finden Sie den ganzen Beitrag: