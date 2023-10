Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen! Und gleich zum Start das Wichtigste: Hessen hat gewählt! Also nicht mich als Morgentickerer, nicht falsch verstehen. Sondern den neuen Landtag. Auch heute Morgen dreht sich daher viel um die Wahl von gestern, ich darf an dieser Stelle wärmstens unseren Wahl-Ticker empfehlen. Im Morgenticker soll es aber wie gewohnt bis 10 Uhr auch um andere Themen gehen. Ich würde daher sagen: Schauen wir jetzt gemeinsam auf den Morgen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen, schreiben Sie mir gerne eine Mail. Gehen wir es an!