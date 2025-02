Update zu Lichtern am Himmel: Kölner Polizei spricht von Satellit

So leid's mir tut, die Wahrscheinlichkeit, dass Außerirdische einen Blick aufs Land erhaschen wollten, wird immer geringer. Bei den Lichtern am Nachthimmel handelte es sich nach Angaben der Kölner Polizei (ja, auch dort gab es die Sichtungen) um einen amerikanischen Satelliten. Dieser sei gezielt zum Absturz gebracht worden, schreiben die Kollegen vom WDR (Danke für den Hinweis an Magdalena Büscher-Velten). Restzweifel an dieser Darstellung und kritisches Denken bleiben freilich erlaubt ;-) Oder wie Fox Mulder sagen würde: I want to believe.

Bei hr3 haben sich übrigens viele Hörerinnen und Hörer gemeldet, die die Lichter beobachtet haben. Exemplarisch lassen wir hier Jens aus Lichtenfels zu Wort kommen, bitteschön: