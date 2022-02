Lorz für Lockerungen bei Maskenpflicht

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat eine Lockerung der Regeln bei der Maskenpflicht am Platz und bei den Corona-Tests in den hessischen Schulen in Aussicht gestellt. "Wenn jetzt also in allen Bereichen der Gesellschaft gelockert werden soll, müssen wir im Sinne der Kinder und Jugendlichen auch an den Schulen für eine Rückkehr zur Normalität Erleichterungen schaffen", sagte Lorz der Nachrichtenagentur dpa in Wiesbaden. "Das bedeutet, dass wir über Änderungen bei der Maskenpflicht am Platz und den Tests sprechen müssen", erklärte der Kultusminister. "Das sind wir den Schülerinnen und Schülern nach vielen Wochen und Monaten der extremen Belastung schuldig."