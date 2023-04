Pkw auf A3 fliegt über Baustellenabtrennung in Gegenverkehr

Bei einem schweren Unfall auf der A3 am Wiesbadener Kreuz mit vier beteiligten Fahrzeugen ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 54-Jähriger gestern mit seinem Auto in Richtung Raunheim unterwegs, als ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer bei einem Spurwechsel das Auto des Mannes übersah. Der 54-Jährige zog sein Auto nach links, sodass der Wagen in eine Baustellenabtrennung fuhr und in das Auto eines 41-Jährigen im Gegenverkehr krachte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes landete der Wagen des 54-Jährigen auf dem Dach und traf zusätzlich ein weiteres Fahrzeug. Ob es vorher zum Kontakt zwischen dem Sattelzug und dem Auto des 54-Jährigen kam oder der Autofahrer aus Angst gegenlenkte, ist laut Polizei bislang unklar.

Der 54-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, ein weiterer Fahrer wurde leicht verletzt am Unfallort behandelt. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 44.000 Euro. Die A3 in Richtung Raunheim war zeitweise gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 19.30 Uhr.