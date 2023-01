Bremen lockt auf Dating-App Touristen aus Frankfurt an

Tinder: Das ist eigentlich eine Dating-Plattform, die Singles miteinander verbinden will. Für die große Liebe. Wer in Frankfurt im Dezember die App öffnete, dem begegnete ein eher ungewöhnliches Profil. Die Stadt Bremen plöppte dort auf. Was vielleicht zunächst als ein Scherz daherkommt, ist Stadtmarketing. Wie die Nachrichtenseite butenunbinnen.de von Radio Bremen schreibt , hat die Stadt Tinder in einer ersten Testphase zu Werbezwecken genutzt.

Die Stadt will demnach mehr junge Touristinnen und Touristen anlocken. In Frankfurt, Hamburg, Hannover, Osnabrück, Oldenburg, Berlin, Köln, Leipzig und Dortmund konnten Singles im vergangenen Monat Bremen "matchen" und wurden im privaten Chat auf eine extra eingerichtete Webseite weitergeleitet, die über den Urlaubsort Bremen informierte. 20.000 Euro wurden dafür ausgegeben. Und so sah ein Foto von Bremens Tinder-Profil aus: