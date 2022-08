Studierenden drohen hohe Wohnheimkosten

Die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel lösen bei vielen Studierenden große Sorgen aus. Unter anderem drohen höhere Kosten für den Wohnheimplatz. Das Studierendenwerk Darmstadt beispielsweise verlangt seit Juli 17 Prozent mehr bei der Nebenkostenpauschale, beim Studentenwerk Gießen ist ein Plus von 16 Prozent geplant, wie aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Auch in Kassel müssen sich die Studierenden auf höhere Kosten für die Wohnheime einstellen. Die Nebenkosten würden kontinuierlich an die Entwicklung der Energiekosten angepasst, sagte Brigitte Schwarz, Sprecherin des Studierendenwerks.

Jasmin Rebscher, Sprecherin des Asta der Hochschule RheinMain in Wiesbaden, beobachtet, dass viele Studierende wegen der hohen Mietkosten zurück zu ihren Eltern ziehen. "Besonders für Alleinerziehende scheint das momentan die einzige Lösung zu sein." Die Kosten für Wohnheime seien jetzt schon so hoch, "dass die Wohnkostenpauschale des Bafög kaum mehr die Lebensrealität der Studierenden abbildet", teilte der Asta in Gießen mit. "Fälle von Studienabbrechern aufgrund der Finanzen sind uns jetzt schon bekannt, weitere werden unweigerlich kommen."