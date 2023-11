Wisent Fadi ist abflugbereit

Erinnern Sie sich noch an Fadi, den Wisent-Bullen aus der Alten Fasanerie in Hanau? Der sollte eigentlich seit gestern auf dem Weg in den Kaukaus sein, um dort in einem deutlich größeren Nationalpark zu wohnen. Nun steht aber fest: Der Abflug hat sich ein wenig verzögert. Tja, Fadi, wer kennt das nicht. Nun ja: Lange muss der abwanderungswillige Wisent nicht mehr warten, die große Reise steht in Kürze an. Mit dem Rest der Wisent-Reisegruppe, die sich von Berlin aus auf den Weg macht, ist der Abflug vom Flughafen Hahn für heute Nachmittag geplant. Vorher bekommt Fadi noch eine Narkosespritze, dann kann das große Abenteuer losgehen.