Abschiedsinterview mit Ministerpräsident Bouffier

Ein Wochenende noch, dann am Montagabend die feierliche Serenade mit vielen Promis am Biebricher Schloss, am Tag darauf schließlich die formelle Rücktrittserklärung vor dem Landtag: Die lange politische Karriere von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geht zu Ende. 40 Jahre lang war er Landespolitiker in Hessen, 12 Jahre davon Regierungschef.

Im Interview "Was bleibt, Herr Bouffier?" schaut der 70-Jährige zurück. Es geht um Erfolge und Versäumnisse, um harte Prüfungen - und wie er als Politiker in Erinnerung bleiben will. Außerdem spricht Bouffier über den Moment, als er selbst gerne Bundeskanzler geworden wäre. Das ganze Interview finden Sie hier.