Guten Morgen!

Hallo und herzlich willkommen zum Morgenticker am Donnerstag! Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin. Es ist bereits hell und angenehm warm, was will man im Frühdienst mehr. Zugegeben, ich musste mein Passwort am Computer dreimal eingeben, ehe ich es richtig getippt hatte. So viel zum Thema Müdigkeit. Aber das soll der Stimmung keinen Abbruch tun.

Hier finden Sie bis 10 Uhr das Neuste aus Hessen. Sie können sich gerne per Mail bei mir melden.