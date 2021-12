Tag der großen Veränderungen - und des Frühstücksspecks

Wurst hatten wir schon, jetzt geht's ran an den Speck - genauer gesagt, an den Frühstücksspeck. Heute ist nämlich der internationale Tag des Bacons. Wie wäre es also mit einem ausgiebigen Frühstück? Und falls Sie sich danach so richtig motiviert fühlen, endlich mal den Dachboden auszumisten, die Küche zu streichen oder zum Friseur zu gehen: Der 30. Dezember ist auch als "Tag der großen Veränderungen in letzter Minute" bekannt. Morgen steht passend zu Silvester der Tag des Champagners an. In diesem Sinne: Prost!