Abschied mit Pauken, Trompeten und Sinatra für Bouffier

"And now the end is near ..." ("Jetzt wo das Ende naht ...") Mit dem Sinatra-Song "My Way" ließ sich schon Gerhard Schröder (noch SPD?) beim Großen Zapfenstreich aus dem Amt verabschieden. Wenn heute Abend rund 600 Gäste zur feierlichen Verabschiedung von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Biebricher Schloss in Wiesbaden erwartet werden, wird das Heeresmusikkorps Kassel diese Melodie ebenfalls zum Besten geben - auf Wunsch von Bouffier. Auf Schröder will Bouffier mit seinem Wunschstück sicherlich nicht verweisen, vielmehr auf - so hieß es bereits im Vorfeld - seine "tiefe Verbundenheit" mit den USA.

Was sonst noch heute Abend bei der Serenade, der kleineren Version des Zapfenstreichs, auf dem Programm steht? "One moment in time" von Whitney Housten und "Die Gedanken sind frei" gehören ebenfalls zu Bouffiers Wunschmelodien. Nicht gewünscht, aber trotzdem gespielt werden der "Hessische Fahnenmarsch" aus dem Jahr 1732, die Europahymne von Beethoven oder auch ein Hessen-Medley "von Bill Ramsey bis zu den Rodgau Monotones". Neugierig geworden? Die Abschiedszeremonie für den nach fast zwölf Jahren im Amt scheidenden Ministerpräsidenten können Sie live im hr verfolgen - natürlich auch hier auf hessenschau.de.