Tausende demonstrieren für Frieden in der Ukraine

In ganz Deutschland hat es am Wochenende Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine gegeben. Auch in Hessen bekundeten zahlreiche Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine und forderten ein Ende des Krieges. In Frankfurt zählte die Polizei mehr als 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Kundgebung, viele von ihnen trugen blau-gelbe Flaggen. An der Hauptwache sammelten Freiwillige am Sonntag Sachspenden für die Menschen in der Ukraine. Vor dem Kasseler Rathaus versammelten sich etwa 600 Menschen. Weitere Mahnwachen gab es in Wiesbaden, Hofheim am Taunus und Marburg. Alle Kundgebungen verliefen nach Polizeiangaben friedlich.