Zigarette löst Brand in Darmstadt aus

In Darmstadt ist die Feuerwehr gestern zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, löschten die Feuerwehrleute ein Feuer in einer Wohnung im ersten Stock. Eine Matratze war dort in Brand geraten. Die Polizei geht derzeit von einem "fahrlässigen Umgang" mit einer Zigarette aus. Der 27 Jahre alte Bewohner der Wohnung erlitt eine Rauchgausvergiftung und kam mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Der 27-Jährige war zu dem Zeitpunkt des Brandes allein in der Wohnung.