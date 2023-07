Vier Hochhäuser in Frankfurt haben eigene Postleitzahl

Aus der losen Reihe "Wussten Sie schon ...?":

Die Skyline ist eines der Wahrzeichen Frankfurts – und es gibt eine Besonderheit: Gleich vier der Hochhäuser besitzen eine eigene Postleitzahl. Es handelt sich um den Messeturm (60308), den Omniturm (60312), den Opernturm (60306) und den Taunusturm (60310), wie die Stadt kürzlich mitteilte.

Der Grund für die gesonderten Postleitzahlen sei die Auslieferungsmenge an Briefen und Paketen für die in den Gebäuden ansässigen Firmen, erklärte ein Sprecher der DHL Group. Die erfordere ein eigenes Sortierkriterium. "So wird eine zuverlässige Zustellung ermöglicht."

Nur ein weiteres Gebäude in Deutschland hat auch eine eigene Postleitzahl. Es ist das Schneefernerhaus auf der Zugspitze (82475). Hier sei die geografische Lage der Grund, hieß es.

242 Orte in Deutschland haben mehr als eine Postleitzahl. Die meisten gibt es in Berlin (190). In Frankfurt sind es 43 Postleitzahlen.