Absichtliches Hochwasser am Haunestausee

Land unter am Haunestausee in Petersberg-Marbach (Fulda). Bäume, die sonst am Ufer stehen, ragen gerade noch aus dem Wasser, ebenso Sitzbänke, Schilder oder Brückengeländer. Die Uferpromenade unten ist für Spaziergänger gesperrt, aber oben am Damm kann man noch laufen.

Der Pegel ist zweieinhalb Meter höher als sonst aufgestaut - und zwar mit Absicht: eine Sicherheitsüberprüfung. Das wurde seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht und war mal wieder fällig. Gemessen wird jetzt, ob der Damm hält, und was mit dem Grundwasser in der Umgebung passiert. Randvoll ist der Stausee aber immer noch nicht, da sind noch vier Meter Luft nach oben. Das Ende des Hochwasser ist auch schon in Sicht: Ab heute wird das Wasser wieder allmählich auf den normalen Pegel abgelassen.