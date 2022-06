Bußgelder der Stadt Frankfurt können fortan auch beim Einkaufen etwa in Lebensmittelmärkten und Drogerien bezahlt werden.

Hierzu werde auf den Bußgeldbescheid ein Barcode aufgedruckt, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Die Schuldner könnten diesen abtrennen, beim Einkaufen an der Kasse scannen lassen und direkt bezahlen. Insgesamt würden sich 10.000 Einzelhandelsfilialen an dem von einer Berliner Firma entwickelten System beteiligen.