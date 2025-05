Diese Geburt war anders geplant und in Niestetal lag einfach so eine Bombe herum

In Niestetal lag eine Bombe am Straßenrand, auf der A66 gab es Geburtshilfe per Telefon und Frankfurter Fahrradstraßen haben sich bewährt. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Ein Schulfreund von mir war immer sehr stolz darauf, am gleichen Tag Geburtstag zu haben wie die Königin von England. Ich hingegen würde den 21. Mai bevorzugen, denn dann hätte ich am gleichen Tag Geburtstag wie das Waldstadion in Frankfurt. Es wurde nämlich am 21. Mai 1925 eingeweiht.

Und fällt Ihnen an dem Datum etwas auf? Richtig, das Waldstadion wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das wird natürlich gebührend gefeiert. Ob es da auch eine Geburtstagstorte mit 100 Kerzen geben wird?

Gelnhäuser Tierheim kann bleiben

Erinnern Sie sich an die Geschichte vom Tierheim Gelnhausen aus dem vergangenen Jahr? Es stand wegen des Ausbaus der Bahnstrecke Hanau-Fulda vor dem Aus. Die Sorgen dort waren groß, doch jetzt gibt es endlich Entwarnung: Das Tierheim kann laut Bürgermeister Christian Litzinger (CDU) am bisherigen Standort erhalten bleiben.

Der Baustellenweg soll verlegt werden. Dieser soll in den kommenden Tagen eingerichtet werden. Laut bisheriger Planung sollen die Bauarbeiten bis in den Oktober hinein andauern.

Und wo wir schon bei Tieren sind: hessenschau.de-Nutzer Günther Appich aus Gründau-Rothenbergen hat uns meine persönliche Lieblings-Momentaufnahme der Woche geschickt. Dieser Uhu sieht einfach zu niedlich aus.

"Huhu, ich bin ein kleiner Uhu", schreibt uns hessenschau.de-Nutzer Günther Appich aus Gründau-Rothenbergen zu seinem Foto. Bild © Günther Appich

Bombenfund und keiner merkt's - bis Anwohner den Notruf wählen

Wer aufmerksam durch die Welt geht, hat mehr vom Leben. Sie glauben gar nicht, welche Dinge sich neben dem Gehweg entdecken lassen. Zum Beispiel besonders schöne Blüten, verlorenes Kleingeld, seltene Insekten – und sogar Weltkriegsbomben.

Im Niestetaler Ortsteil Sandershausen (Kassel) lag diese Woche tagelang eine solche Bombe unbemerkt herum. Zumindest bis sie anfing zu zischen und zu qualmen. Dann kam der Kampfmittelräumdienst und sicherte die Brandbombe. Ein Baggerfahrer hatte sie beim Ausheben von Wassergräben ausgegraben, für ein Teil von einem Rohr gehalten und sie beiseite gelegt.

Bürgermeister Marcel Brückmann (SPD) wundert sich über die Baufirma und ist froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. "Es ist schon hart, wenn man das Material an den Rand legt und einfach weitermacht", sagt er.

Der Baustellenbereich sei im Vorfeld mit Radar und Probebohrungen nach Kampfmitteln abgesucht worden. "Die Arbeiter hatten Glück, dass es eine Brandbombe und keine Sprengbombe war", so der Bürgermeister. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bevor es weitergeht, muss nun erst festgestellt werden, ob dort noch mehr Kampfmittel liegen.

Autogeburt am Telefon: "Ich werde schon Patenonkel genannt"

Wer gestern um 16.23 Uhr auf der A66 bei Wiesbaden unterwegs war, könnte zumindest für einen kurzen Moment im Vorbeifahren quasi bei einer Geburt dabei gewesen sein, denn dort wurde auf einem Rücksitz ein Mädchen geboren.

Das war so nicht geplant, aber ein "Jetzt ist es grad ungünstig!" bringt in so einer Situation eher wenig. Also rief der werdende Vater bei der Wiesbadener Rettungsleitstelle an und der Mitarbeiter, den er am Telefon hatte, führte ihn und seine Frau dann mithilfe eines strukturierten Abfrageprotokolls "sicher durch die Geburt". Als die Rettungskräfte eintrafen, war schon alles gelaufen.

Philipp Marquardt war der Mitarbeiter der Rettungsleitstelle, der per Telefon bei der Geburt dabei war. Dass alles reibungslos lief, hat auch ihn erleichtert. "Das Kind hat nach einer Minute geschrien und alle waren glücklich." Die Geschichte habe sich bei den Kollegen schnell herumgesprochen. "Das ging durch wie ein Lauffeuer. Ich werde schon Patenonkel genannt."

Bilder von dem Kind habe er allerdings noch nicht gesehen, sagt Marquardt. Er würde sich aber freuen, wenn ein Kontakt zur Familie zustande käme. Vielleicht bekommt das Mädchen ja einen zweiten Vornamen - zum Beispiel Philippa.

Studie zu Fahrradstraßen: Verkehr verlagert sich, weniger Konflikte

Wie wirkt es sich auf eine Straße aus, wenn sie in eine Fahrradstraße umgewandelt wird? Nimmt dann der Verkehr in den umliegenden Straßen zu? In Frankfurt wurden in den vergangenen Jahren mehrere Straßen umgestaltet, darunter der Kettenhofweg und der Grüneburgweg. Seit 2022 haben Radfahrende dort Vorrang vor dem Autoverkehr.

Eine Studie zeigt jetzt: Seitdem sind im Grüneburgweg bis zu viermal so viele Radfahrende und im Kettenhofweg fast doppelt so viele unterwegs. Gleichzeitig ging der Kfz-Verkehr spürbar zurück.

In einigen angrenzenden Straßen des Grüneburgwegs wurden mehr Autos gezählt, in anderen aber ebenfalls weniger. Laut der Studie gebe es weniger Konflikte zwischen den Verkehrsmitteln und die Lebensqualität sei gestiegen.

Vor allem im Bereich Grüneburgweg gebe es aber Unmut bei einigen Gewerbetreibenden wegen rückläufiger Kunden- oder Umsatzzahlen. "Wenn wir dann allerdings tiefer gebohrt haben, wurde klar, dass dies teilweise begründet ist durch die wirtschaftliche Lage, Inflation oder stärkeren Online-Handel", sagte Studienleiter Dennis Knese. Insgesamt ziehen die Forschenden ein positives Fazit.

In den Osterferien ist eine aus Afghanistan stammende Familie nach Indien abgeschoben worden. Die früheren Mitschüler der beiden Söhne sind geschockt - und gingen in Frankfurt auf die Straße.

Mit einem 20-Punkte-Plan wollen die Grünen den Erzieher-Mangel in Hessen bekämpfen. Im Landtag stießen Teile des Gesetzentwurfs auf grundsätzliche Zustimmung - mancher wunderte sich aber über den Zeitpunkt der Initiative.

Ein letztes Mal findet am Wochenende das Grie-Soß-Festival in Frankfurt auf dem Rossmarkt statt. Die Veranstalter können die gestiegenen Kosten nicht mehr tragen - und vermissen den politischen Willen für dieses besondere "Kulturgut".

