Entscheidungshilfen zur Wahl und Staus bis zum Mond und zurück

Herzlich willkommen zu einer etwas längeren Ausgabe von "Hessen am Abend". Heute mit diesen Themen:

Wer mit dem Auto von Mittelhessen nach Frankfurt zur Arbeit fährt, ist Kummer gewohnt. Staus und stockender Verkehr sind auf der A5 im Berufsverkehr fast an der Tagesordnung. Mein persönlicher Negativrekord: drei Stunden von Tür zu Tür. Mit dem Fahrrad wäre ich laut Routenplaner schneller gewesen.

Der ADAC hat die Staus im Jahr 2024 mal genauer unter die Lupe genommen und laut seiner jährlichen Staubilanz standen Autofahrerinnen und Autofahrer in Hessen im vergangenen Jahr rund 33.000 Stunden im Stau.

Oh du Fröhliche! Weihnachten wird wieder zur Geduldsprobe für Autofahrer.

Der längste Stau war dabei 47 Kilometer lang. Das entspricht der Länge von rund 447 Fußballfeldern. Dieser Vergleich ist eigentlich komplett irrelevant, aber ich wollte schon immer mal einen Vergleich mit Fußballfeldern irgendwo einbauen.

Übrigens: Hätte man alle bundesweiten Staus aneinandergereiht, hätte das eine Strecke bis zum Mond und zurück ergeben. Und das rechne ich jetzt nicht in Fußballfelder um.

Apropos 47: So viele Jahre brauchte übrigens eine Postkarte vom Schwarzwald nach Rummelsberg im Landkreis Nürnberger Land in Bayern. Wahrscheinlich hätte man die Strecke in dieser Zeit auch bequem zu Fuß zurücklegen können. Mit Pausen. Sehr, sehr vielen Pausen.

Auch hessenschau.de-Nutzer Sören Tiegel hat bei seinem Morgenspaziergang eine kurze Pause eingelegt, als er dieses Haareis entdeckte. Das musste natürlich fotografiert werden. Gut für Sie, denn so können Sie es sich heute in unserer Rubrik Momentaufnahme anschauen.

Der Wahl-O-Mat ist da

Darauf haben viele gewartet: Seit heute ist der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025 online.

Sie kennen das sicher schon: Das Tool stellt Ihnen 38 Fragen und wenn Sie alle beantwortet haben, erfahren Sie, welche Partei am besten zu Ihnen passen könnte. Grundlage für die Bewertung sind die Wahlprogramme der Parteien.

Ganz wichtig: Das Ergebnis ist keine Wahlempfehlung. Es kann Ihnen aber einen Hinweis darauf geben, bei welcher Partei es sich vielleicht lohnen könnte, sich noch einmal näher mit ihr zu beschäftigen, denn die Themen, die der Wahl-O-Mat abdeckt, sind begrenzt und bilden nicht alles ab, was in den Wahlprogrammen thematisiert wird.

Bei der Gelegenheit möchte ich auch noch einmal auf den Beitrag des SWR zum Thema "Taktisches Wählen" hinweisen.

Und wer noch weitere Tools mit anderen Schwerpunkten einbeziehen möchte: Die Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Rundfunks haben in diesem Artikel noch weitere Wahltools aufgelistet, die vielleicht auch für Sie interessant sein könnten. Bei den Empfehlungen der Tools ist allerdings zu beachten, dass nicht alle Parteien bundesweit mit eigenen Landeslisten antreten. In Hessen stehen nur 14 Parteien zur Wahl.

K wie Kanzler oder Kanzlerin

Nicht nur der Wahl-O-Mat ist ab heute verfügbar, sondern auch eine neue Folge "K wie Kanzler" des 11KM-Podcasts in der ARD-Audiothek. Diesmal geht es um Olaf Scholz (SPD).

In den anderen bereits verfügbaren Folgen dieser Reihe geht es um Robert Habeck (Grüne) , Alice Weidel (AfD) und Friedrich Merz (CDU) .

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch kurz für das Format "Auf einen Döner mit ..." der Kolleginnen und Kollegen des WDR werben, denn dort kommen die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Bundestagsparteien zu Wort.

Bisher gibt es Audios und Videos mit Heidi Reichinnek (Linke), Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP), Robert Habeck (Grüne) und Olaf Scholz (SPD).

Vater von Hanau-Opfer stellt Strafanzeige wegen möglicher Behördenfehler

Ende Januar war Niculescu Păun mit einer Anzeige gegen führende Polizeibeamte gescheitert, nun wendet sich ein weiterer Angehöriger eines Opfers des Anschlags von Hanau an die Justiz: Hamza Kurtović wurde 2020 in der "Arena Bar" in Hanau von dem psychisch kranken und rechtsextremen Tobias R. erschossen.

Sein Vater Armin Kurtović ist überzeugt, dass er noch leben würde, wäre der Notausgang der Bar nicht verschlossen gewesen. Dass dieser immer verschlossen war, sei auch der Hanauer Stadtverwaltung bekannt gewesen. Das erfülle den Tatbestand der fahrlässigen Tötung. So lautet einer der Vorwürfe in der Strafanzeige, die Kurtović gestellt hat.

Die Anzeige ist mit Gutachten zweier Juristen untermauert. Sie legen minutiös dar, dass die Verwaltung spätestens seit 2017 von den Problemen mit dem Notausgang gewusst habe. Danach sei sie jedoch untätig geblieben.

Die Staatsanwaltschaft Hanau hat sich bereits zweimal mit dem angeblich verschlossenen Notausgang beschäftigt, allerdings ohne konkretes Ergebnis. Kurtovićs aktuelle Strafanzeige ist sein dritter Versuch, mögliche Versäumnisse der Polizei strafrechtlich aufzuarbeiten.

Fünf Verdächtige nach Überfall auf Juweliersfamilie gefasst

Im Januar waren Männer in die Wohnung eines 58-jährigen Juweliers in Kassel eingedrungen und hatten dessen Frau und weitere Familienmitglieder gefesselt.

Als der Mann nach Hause kam, soll er ebenfalls festgehalten worden sein, während ein Teil der Täter zu seinem Geschäft gefahren sein soll, um dort den gesamten Schmuck zu stehlen. Durch das gewaltsame Vorgehen der Täter wurden der Mann und seine Familienangehörigen leicht verletzt.

Fünf Männer, die an dem Raubüberfall beteiligt gewesen sein sollen, wurden gestern von Spezialkräften der Polizei in Kassel und im nordrhein-westfälischen Münster festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute mit.

Nach der Festnahme der Tatverdächtigen seien deren Wohnungen und ein Auto durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Unter anderem fanden die Ermittler Schmuck, der vermutlich aus dem Raub stammt. Die Tatverdächtigen sind zwischen 23 und 29 Jahre alt.

Weitere Themen des Tages

Die Asylabstimmung von Berlin hat im hessischen Landtag eine heftige Nachbereitung gefunden. Die Grünen attackieren den Ministerpräsidenten. Und die CDU hat den Ex-Koalitionspartner im Verdacht, aus niederen Motiven Steigbügelhalter von Rechten zu sein.

Diebe haben in einer Windkraftanlage im Odenwald tonnenschwere Starkstromkabel gekappt und gestohlen – eine lebensgefährliche Aktion. Die Polizei vermutet Profis am Werk.

Im Cum-Ex-Steuerskandal ist ein weiterer Fall abgeschlossen. Das Verfahren gegen einen früheren Börsenhändler wurde gegen eine Geldauflage von 2,8 Millionen Euro eingestellt.

Einladung: Öffentliche Sitzung des hr-Rundfunkrats

Morgen findet die erste Sitzung des hr-Rundfunkrats in diesem Jahr statt. Im nicht-öffentlichen Teil ab 14 Uhr wird unter anderem der oder die neue Vorsitzende gewählt. Im öffentlichen Teil ab 15.30 Uhr steht das Programmangebot des hr zur Bundestagswahl im Mittelpunkt.

Am öffentlichen Teil können alle Bürgerinnen und Bürger per Livestream teilnehmen. Weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten und den Link zum Livestream finden Sie wie immer auf hr-rundfunkrat.de .

Die Rückkehr einer

Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern: Susanne Fröhlich war nicht immer Bestsellerautorin, sondern von 1988 bis 2007 eine feste Radio-Institution am Samstagabend: "Das Ausgehspiel - Wer mit wem?" lief jede Woche in hr3 und brachte Singles zusammen, als es noch keine Dating-Plattformen im Internet gab.

Am 14. Februar kommt endlich wieder zusammen, was zusammen gehört: Susanne Fröhlich moderiert von 19 bis 24 Uhr erneut ihr Ausgehspiel - diesmal in hr1 und zusammen mit Klaus Reichert . Auch falls Sie kein Single mehr sein sollten: Diese Sendung sollten Sie nicht verpassen.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Streaming-Tipps: Diverse Preisträgerinnen und Preisträger

Wir beginnen mit einem Klassiker, der mit Nominierungen und Preisen überhäuft wurde, darunter der Oscar für das beste Drehbuch: "Die üblichen Verdächtigen" von 1995 ist ein Thriller, der quasi erst in letzter Minute aufgelöst wird. Neben "The Sixth Sense" und "Fight Club" vielleicht das überraschendste Filmende aller Zeiten. Der Film ist noch zwei Tage in der ARD-Mediathek verfügbar.

In der Serie "In 80 Tagen um die Welt" ist unter anderem Emmy-Preisträger David Tennant zu sehen und Oscar-Preisträger Hans Zimmer zu hören. Die achtteilige Verfilmung des Klassikers von Jules Verne aus dem Jahr 2021 hält sich zwar nur bedingt an die Romanvorlage, macht aber trotzdem Spaß und ist durchaus sehenswert.

Als dritten Tipp gibt es heute ein Hörbuch: Die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang hat für ihr Buch "Unmöglicher Abschied" 2024 den Literaturnobelpreis erhalten. Darin geht es - grob gesagt - um die Freundschaft zweier Frauen, aber auch um ein lange verdrängtes Kapitel koreanischer Geschichte. Dass die Kritikerinnen und Kritiker das Buch gefeiert haben, brauche ich wohl nicht zu erwähnen - sonst hätte es schließlich keinen Literaturnobelpreis bekommen. Das ungekürzte Hörbuch ist noch bis zum 3. April in der ARD-Audiothek zu hören.

Eins noch ...

Die Bürokratie ist häufig nicht gerade dafür bekannt, dass sie bei der raschen Umsetzung von Projekten hilft. Das ist nicht nur bei uns so, sondern auch in anderen Ländern.

In Tschechien zum Beispiel wurde seit Jahren über den Bau eines Dammes in der Region Brdy im Rahmen eines Renaturierungsprojektes diskutiert. 30 Millionen Kronen, also etwa 1,2 Millionen Euro, waren dafür vorgesehen.

Die kann man jetzt aber für etwas anderes ausgeben, denn einer Gruppe von unabhängigen Staudammbauern hat die ganze Geschichte wohl einfach zu lange gedauert, weshalb sie das Projekt in wenigen Nächten einfach selbst durchgezogen haben . Respekt.

Das war es für heute. Morgen gibt es dann das große Finale für diese Woche. Nicht verpassen!

