Stau-Chaos auf der A3 und Erdbeben in Hessen

Auf der A3 gab es gleich mehrere kilometerlange Staus, die Briefwahl erfreut sich in Hessen großer Beliebtheit und 2024 gab es bei uns dreimal mehr Erdbeben als im Vorjahr. Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Hallo und willkommen zu einem neuen "Hessen am Abend", heute in der Mittwochs-Edition mit diesen Themen:

Heute Mittag in der Kantine sah ich einen Kollegen in einem roten "Kansas City Chiefs"-Hoodie sein Tablett zu einem Tisch tragen. Dabei fiel mir ein, dass am Sonntag der 59. Super Bowl in New Orleans ausgetragen wird.

In dem Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga NFL treffen besagte Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Beide Teams sind keine Neulinge im Super Bowl: Philadelphia hat bereits einmal gewonnen, Kansas City im vergangenen Jahr sogar zum vierten Mal.

In der Halbzeit-Show werden diesmal Kendrick Lamar und SZA auftreten (das war die mit dem Shirt aus unserem "Eins noch ..." vom 30. Januar), und die Fans von Taylor Swift sind schon ganz aufgeregt, weil Chiefs-Spieler Travis Kelce seiner Freundin Taylor womöglich einen Heiratsantrag machen könnte. Danach wäre es dann zumindest für die Berichterstattung vermutlich auch egal, wer das Spiel gewonnen hat, weil alle nur noch über den Antrag reden würden.

Ich kann Ihnen jedenfalls jetzt schon verraten, dass ich hier am Montag die Halftime-Show verlinken werde. Was man sonst noch über das Spiel wissen sollte, erfahren Sie bei den Kolleginnen und Kollegen vom ZDF .

Vorher werfen wir aber einen Blick auf unsere heutige Momentaufnahme und die zeigt uns eine Beere an einem Himmelsbambus-Strauß, wie Sie sie vermutlich noch nie gesehen haben: Nämlich ganz nah und übersät mit Eiskristallen. Sehr schönes Foto, Herr Russ!

Eiskristalle umhüllen eine kleine Beere am Himmelsbambus-Strauch. Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzer Hans Russ aus Herborn-Seelbach geschickt. Bild © Hans Russ

Kilometerlanger Stau nach Lkw-Unfall auf A3

Heute Morgen ereignete sich auf der A3 von Köln in Richtung Frankfurt ein Unfall mit drei Lkw. Drei Personen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Zwischen Idstein (Rheingau-Taunus) und dem Wiesbadener Kreuz war deshalb nur ein Fahrstreifen frei, und wer schon einmal im Berufsverkehr mit dem Auto unterwegs war, weiß, was das bedeutet: Der Stau war in der Spitze elf Kilometer lang und man musste mit mindestens einer Stunde Verspätung rechnen.

Doch das war heute Morgen nicht der einzige Unfall auf der A3 in Richtung Frankfurt: Die Strecke zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Kelsterbach (Groß-Gerau) war am Morgen nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf vier Kilometern.

Davon hatten auch die Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A67 etwas, wo es ab dem Rüsselsheimer Dreieck einen Stau von bis zu sechs Kilometern gab.

Videobeitrag Lkw-Unfall sorgt für A3-Stau Richtung Frankfurt Video Drei Lkw waren bei dem Unfall auf der A3 beteiligt Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags

Hohes Interesse an Briefwahl in Hessen

Allein in Frankfurt wurden bis Anfang Februar knapp 108.000 Briefwahlanträge gestellt. Das sind zwar weniger als bei der Bundestagswahl vor knapp vier Jahren während der Corona-Pandemie, aber deutlich mehr als bei der Landtagswahl vor zwei Jahren.

In Wiesbaden sind es bereits knapp 45.000 Anträge, in Kassel mehr als 28.000. In Offenbach haben knapp 18 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. In Maintal (Main-Kinzig) gingen über 5.500 Anträge ein.

"Die ersten Briefwahlunterlagen werden zurzeit von den Städten und Gemeinden verschickt", teilte Landeswahlleiter Wilhelm Kanther mit. Bürgerinnen und Bürger könnten die Briefwahlunterlagen aber auch direkt im Wahlbüro ihrer Gemeindeverwaltung beantragen und unbeobachtet vor Ort ausfüllen und abgeben, sobald die Stimmzettel vorlägen, so Kanther.

Es ist aber auch möglich, die Unterlagen dort abzuholen, zu Hause auszufüllen und per Post zurückzuschicken. Oder wieder direkt dort abzugeben. Oder einfach am 23. Februar in Ihrem Wahllokal abstimmen.

Machen Sie, was immer Sie wollen - Hauptsache, die Wahlunterlagen sind bis zur Schließung der Wahllokale um 18 Uhr bei Ihrer Gemeinde.

Dreimal mehr Erdbeben in Hessen als im Vorjahr

Auf der griechischen Insel Santorini bebt seit Tagen die Erde - aber wie sieht es eigentlich in Hessen mit Erdbeben aus?

Aus dem Jahresbericht des Hessischen Erdbebendienstes (HED) am Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) geht hervor, dass es im vergangenen Jahr 416 Erdbeben in Hessen gab. Das klingt nicht nur viel, sondern ist auch deutlich mehr als im Jahr 2023, als es 142 Beben waren.

Besonders viele Erdbeben gab es 2024 in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. 353 Mal wurden dort Erdbeben registriert. "Diese Region ist seit mehreren Jahren vermehrt mit einer großen Anzahl an schwachen Erdbeben aktiv", teilte das HED dazu mit.

Dort gab es auch ein Weihnachtsgeschenk, das man nicht unbedingt haben muss: Am 25. Dezember wurde dort das stärkste Beben in Hessen 2024 registriert. Es hatte eine Lokalmagnitude von 2,5. Zum Vergleich: Die Beben vor Santorini haben Magnituden zwischen 3 und 5. In der Regel kann es ab einer Magnitude von 4 zu Gebäudeschäden kommen.

Weitere Erdbeben in Hessen wurden im Oberrheingraben, im Mittelrheintal und im Hintertaunus lokalisiert.