Wenn Teenager zu Tätern werden und Zwillinge mit Seltenheitswert

Die Gruppe nannte sich "Letzte Verteidigungswelle (L.V.W.)" und verfolgte das Ziel, durch Gewalttaten einen Zusammenbruch des demokratischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen.

Dabei war sie bereits aktiv: Im Oktober 2024 legten Mitglieder der Gruppe ein Feuer in einem Kulturhaus im brandenburgischen Altdöbern. Der Gebäudekomplex war von mehreren Personen bewohnt, die nur durch Zufall unverletzt blieben. Der entstandene Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Eine weitere Tat mit sogenannten Kugelbomben war bereits in Planung.

Mehr zur "Letzten Verteidigungswelle" gibt es bei den Kolleginnen und Kollegen vom RBB.

Mutmaßliche rechte Terrorzelle zerschlagen - 14-Jähriger in Hessen festgenommen

Am 21. Mai 1925 wurde das Waldstadion in Frankfurt eröffnet. Seitdem ist hier mehrfach Geschichte geschrieben worden - vor allem Fußballgeschichte. Man denke zum Beispiel an die legendäre Wasserschlacht von 1974.

Doch nicht nur Fußball wurde hier gespielt: Auch Eishockey, Boxen oder American Football fanden im Waldstadion statt. Und auf der Bühne standen Weltstars wie die Rolling Stones, Herbert Grönemeyer, U2, Celine Dion, Genesis, Depeche Mode, Robbie Williams - und viele mehr. Auch der Dalai Lama war hier zu Gast. Und der World Club Dome verwandelt das Stadion jedes Jahr in einen riesigen Techno-Club. Es gäbe unzählige Geschichten, die man über diesen Ort erzählen könnte.

Streng genommen ist das Waldstadion von heute natürlich nicht mehr dasselbe wie vor 100 Jahren: Das aktuelle Stadion, das heute den Namen "Deutsche Bank Park" trägt, wurde 2005 eröffnet. Zuvor wurde bereits 1955 und 1972 umfangreich umgebaut.

Heute fasst das Stadion 58.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, misst 210 Meter in der Länge, 190 Meter in der Breite und umfasst eine Fläche von 110.000 Quadratmetern. Das klingt beeindruckend - aber wie beeindruckend es wirklich ist, versteht man erst, wenn man einmal selbst dort war. Auf die nächsten 100 Jahre, liebes Waldstadion!

Kein neues Feuerwehrauto wegen 35 Zentimetern?

Platz ist in der kleinsten Hütte, heißt es - schwierig wird es allerdings, wenn man darin ein Auto unterbringen will, das einfach zu breit ist. So wie im Fall der Feuerwehr im Frankenauer Ortsteil Altenlotheim (Waldeck-Frankenberg).

Dort wird dringend ein neues Einsatzfahrzeug benötigt - doch die vorhandene Garage ist zu schmal. Genauer gesagt fehlen auf jeder Seite rund 35 Zentimeter. Denn bei geöffneten Türen müssen links und rechts jeweils mindestens 50 Zentimeter Sicherheitsabstand frei bleiben. Und ohne diesen Abstand gibt es keine Fördermittel vom Land.

Kreisbrandinspektor Gerhard Biederbick betont, dass es beim Sicherheitsabstand vor allem darum geht, einen sicheren Einsatz zu gewährleisten - insbesondere beim Ein- und Aussteigen. Nun wird geprüft, ob durch das neue Fahrzeug eine Gefährdung entstehen könnte und welche Übergangslösungen denkbar sind.

Das könnte bedeuten, dass das Fahrzeug nur unter bestimmten Bedingungen genutzt wird oder dass bauliche Anpassungen am Gerätehaus erfolgen. Ob neues Fahrzeug oder Umbau - das Ziel aller Beteiligten sei eine "finanziell stemmbare Lösung", sagt Bürgermeister Manuel Steiner (unabhängig). Und die scheint tatsächlich in Sicht zu sein.

Weitere Themen des Tages

Seit einem Jahr wird vor dem Frankfurter Oberlandesgericht gegen die Gruppe Reuß verhandelt. Die neun Angeklagten sollen einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. Belege dafür lieferte der Prozess bislang wenige.

Kultusminister Armin Schwarz hat von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften an hessischen Schulen eine klare Haltung gegen Antisemitismus und Rassismus gefordert. Auch die Landesschülervertretung reagierte auf Nazi-Vorschläge für das Abi-Motto an der Liebigschule in Gießen.

Tausende Menschen werden in Hessen per Haftbefehl gesucht, darunter auch wegen schwerer Straftaten wie Mord oder Totschlag. Warum viele Gesuchte nicht gefasst werden und wo sie sich aufhalten könnten - ein Überblick.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Die AfD strebt die Leitung von sechs der insgesamt 24 Bundestagsausschüsse an - darunter die Bereiche Haushalt, Recht, Inneres, Arbeit und Soziales, Finanzen sowie Petitionen. Doch die Chancen dafür stehen schlecht: Bei den ersten Wahlen sind die AfD-Kandidaten bereits gescheitert .

Apropos AfD: Die Einstufung der Partei durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" könnte für über 220 AfD-Mitglieder im öffentlichen Dienst dienstrechtliche Konsequenzen haben. Darunter sind vor allem Lehrer, Polizisten, Verwaltungsbeamte und Soldaten . Wie die einzelnen Bundesländer mit diesen Fällen umgehen wollen, ist noch offen. Das Thema soll auf der nächsten Innenministerkonferenz im Juni besprochen werden.

Eine aktuelle Statistik zeigt: Ausländer in Deutschland zahlen im Durchschnitt mehr Miete als Menschen mit deutschem Pass. Die durchschnittliche Nettokaltmiete liegt bei 7,75 Euro pro Quadratmeter, bei deutschen Staatsangehörigen bei 7,08 Euro. Der Grund dafür könnte die Wohnungsgröße sein .

Streaming-Tipp: Forever Jan - 25 Jahre Jan Delay

Bei Jan Delay werde ich immer an eine Uni-Party in Paderborn denken, bei der ich seine Coverversion von "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" zum ersten Mal gehört habe. An der Musik von ihm kam man in den vergangenen 25 Jahren nur schwer vorbei.

In der ARD-Mediathek gibt es jetzt eine Doku , die mit exklusiven Interviews und privaten Einblicken seinen musikalischen Werdegang, seine einmalige Stilvielfalt und seinen wichtigen Einfluss auf die deutsche Musikszene beleuchtet.

Außerdem gibt es dort ein Live-Konzert von ihm aus dem vergangenen Jahr in Hamburg. Ab 32 Minuten und 16 Sekunden läuft übrigens "Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann".