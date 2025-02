Hessen am Abend

Alle Details zur Bundestagswahl aus hessischer Sicht, Tigerbabys im Frankfurter Zoo und ein erschütternder Fall vor dem Frankfurter Landgericht - das und mehr gibt es im Blick auf den Tag von Simon Rustler (der heute Sven-Oliver Schibat vertritt).

Veröffentlicht am 24.02.25 um 18:50 Uhr

Willkommen zur Rundumschau über unser Bundesland - Willkommen zu Hessen am Abend. Heute mit diesen Themen:

2025: So hat Hessen gewählt

In Hessen wurde die CDU - wie im Bund - stärkste Partei, statt der AfD liegt bei uns aber die SPD an zweiter Stelle. Insgesamt legte die AfD in Hessen etwas weniger stark zu als im bundesdeutschen Vergleich.

45 Politikerinnen und Politiker aus Hessen werden künftig im Bundestag sitzen - sechs weniger als bislang. Die CDU stellt dabei mit 15 Abgeordneten die größte Gruppe. Darmstadt steht künftig ohne eigenen Abgeordneten da - das ist eine der Folgen der Wahlrechtsreform, die nun in Hessen deutlich spürbar wird.

Die Ergebnisse für alle Wahlkreise, Landkreise, Städte und Gemeinden aus Hessen finden Sie auf unseren Ergebnisseiten.

Hessens CDU-Spitzenkandidatin Patricia Lips machte derweil der SPD indirekt schon ein Koalitionsangebot. "Ich rate der SPD, auf die Angebote von Friedrich Merz einzugehen", sagte sie. Ihren Wahlkreis Odenwald gewann Lips mit deutlichem Vorsprung.

Im hessenschau-Wahl-Ticker können Sie alles nochmal in kurzer Form nachlesen. Darin steht auch, dass sich die hessische FDP-Landesvorsitzende Bettina Stark-Watzinger wegen des Ausscheidens ihrer Partei aus dem Bundestag aus der Politik zurückziehen will.

Partei-Hochburgen und Wählerwanderung in Hessen

Hessen hat eine gewisse Tradition, was das Wählen angeht: Die SPD ist im Norden stark, die CDU im Osten. Grüne und Linke punkteten vor allem in den größeren Städten. Wie war es diesmal?

Unsere Datenanalysten haben sich alle Ergebnisse angeschaut und ausgewertet, wer wo besonders stark und wo besonders schwach war. Wussten Sie etwa, dass die CDU in einem Ort in der Rhön fast die absolute Mehrheit geholt hat? Wer nach der Wahl einen Blick auf die Tops und Flops bei der Abstimmung werfen möchte, dem empfehle ich unseren Text zu den Parteien-Hochburgen.

Und abseits der Wahl...?

Mutter Cinta und den beiden Jungtieren geht es offenbar gut. Bild © Zoo Frankfurt

Nachwuchs bei den Sumatra-Tigern: Zwei Jungtiere im Frankfurter Zoo geboren

Schon wieder: Der Jubel war groß im Frankfurter Zoo, als das Tiger-Paar Cinta und Emas im Juni 2023 zum ersten Mal Nachwuchs bekam. Jetzt haben die beiden Sumatra-Tiger wieder Junge bekommen - genauer gesagt bereits am 20. Februar.

Ob es sich bei den Neugeborenen um Männchen oder Weibchen handelt, ist noch nicht bekannt. "Cinta und Emas sind äußerst entspannt und gehen ganz ruhig und routiniert mit der Situation um", freute sich Zoodirektorin Christina Geiger.

Die Pflegerinnen und Pfleger des Zoos haben die kleinen Stöpsel noch nicht persönlich anschauen können - bislang nur über eine Überwachungskamera. Damit die Raubkatzen weiter Ruhe bekommen, bleibt der Katzen-Dschungel im Zoo erstmal ein paar Wochen gesperrt.

Sumatra-Tiger sind vom Aussterben bedroht. Die Weltnaturschutz-Union IUCN geht von maximal 400 Sumatra-Tigern aus, die aktuell noch in ihrer angestammten Heimat leben.

Und so sieht Emas, der stolze Papa, aus. (Archivbild) Bild © Zoo Frankfurt

Glocken läuten in Volkmarsen - fünf Jahre nach der Auto-Attacke

Gebete und Glockengeläut gab es heute zum Gedenken an die Amokfahrt von Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg). Vor genau fünf Jahren war ein Autofahrer absichtlich in den damals stattfindenden Rosenmontagszug gerast. Mehr als 150 Menschen wurden teils schwer verletzt, darunter viele Kinder.

Mit dem Glockenläuten zur Tatzeit um 14.30 Uhr wolle man Dankbarkeit dafür zum Ausdruck bringen, dass "alle überlebt haben und die Opfer größtenteils körperlich geheilt sind", so Martin Fischer, der katholische Pfarrer der örtlichen Kirchengemeinde St. Marien.

Verdi setzt Warnstreiks ab Dienstag in Süd- und Osthessen fort

Stadtwerke, Krankenhäuser, Kitas und Sparkassen - in Teilen Hessens kann morgen nur unter Einschränkungen gearbeitet werden - wenn überhaupt. Für Dienstag und Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen.

Betroffen seien auch die Behindertenhilfe, Altenpflege, handwerklich-technische Beschäftigte, Beschäftigte aus allen Verwaltungsbereichen sowie Ver- und Entsorgungsbereiche.

Die Streiks sind lokal begrenzt: Im Osten von Hessen sind die Beschäftigen des öffentlichen Diensts im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg und Main-Kinzig sowie die Städte Hanau und Fulda aufgerufen. In Südhessen sind es jene in den Landkreisen Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg und Bergstraße.

Grund sei die "enttäuschende zweite Verhandlungsrunde für den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen", teilte Verdi weiter mit. Es sei kein Angebot vorgelegt worden, "Wertschätzung sieht anders aus", hieß es.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Weitere Themen des Tages

Das Rebhuhn ist in Deutschland vom Aussterben bedroht. Doch zwischen Gießen und der Wetterau erholt sich der Bestand seit mehreren Jahren. Das liegt vor allem an Schutzmaßnahmen, an denen Landwirte beteiligt sind. So hat sich ein Hotspot für Rebhühner entwickelt.

Ein besonders tragischer Fall wird derzeit am Landgericht Frankfurt verhandelt: Ein Mann soll einen obdachlosen Rollstuhlfahrer getötet haben, um vor der eigenen Obdachlosigkeit zu fliehen und im Gefängnis wohnen zu können.

Audiobeitrag Bild © Adobe Stock | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Hessische Wildnis

Bevor wir hier zum Ende kommen, möchte ich Ihnen mein persönliches Highlight-Foto des Tages zeigen. Manchmal muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um eine schöne Aufnahme zu machen. So wie Matthias Beck aus Gründau, der uns dieses Bild geschickt hat. "Es sah aus, wie in einem Naturfilm, als die Rinder durch die Wasserstelle im Bingenheimer Ried stapften", schrieb er uns.

Entschuldigung, geht es hier zum Wahllokal? Bild © Matthias Beck

Eins noch ...

Tragen Sie gerne Handwerker-Kleidung in Ihrer Freizeit? Ich gestehe: Die Frage liegt nicht auf der Hand. In der Regel wandert der Blaumann nach dem Schichtende in den Kleiderschrank oder zum Auslüften auf den Balkon.

Nur ein Kleidungshersteller aus Hessen leistete Widerstand gegen diesen Trend: Engelbert Strauss hat es irgendwie geschafft, dass Arbeitskleidung auch außerhalb des Jobs als modisch gilt.

