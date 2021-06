Ein 84 Jahre alter Mann ist am Samstagvormittag bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtete, fuhr der Mann in Homberg (Schwalm-Eder) mit einem Krankenfahrtsuhl im Kreisverkehr, als eine 63-jährige Autofahrerin aus unbekannter Ursache mit ihrem Pkw auf ihn auffuhr. Der 84 Jährige kam in eine Klinik, wo er am Abend starb.