Es war die bisher kälteste Nacht des Winters, in Nordhessen sank die Temperatur auf bis zu -14,2 Grad. In Frankfurt verbrachten mehr als 50 Obdachlose die frostige Nacht im Freien. An der Bergstraße wurde Eiswein gelesen.

In der Nacht zum Dienstag ist die tiefste Temperatur dieses Winters in Hessen gemessen worden. Kalt, kälter, Hessen - unser Überblick über die frostige Nacht:

Tiefstwerte

In Burgwald-Bottendorf (Waldeck-Frankenberg) waren es -14,2 Grad, wie hr-Wetterexperte Tim Staeger am Morgen sagte. Standardmäßig werden die Temperaturen auf einer Höhe von zwei Metern erfasst. Fünf Zentimeter über dem Boden war es in der Muldenlage noch kälter: -17,0 Grad.

Auch andernorts wurden zweistellige Minusgrade gemessen, beispielsweise in Gilserberg-Moischeid (Schwalm-Eder) -11,8 Grad und in Cölbe (Marburg-Biedenkopf) -11,1. Am mildesten blieb es auf der Wasserkuppe mit -2,7 wegen Inversion. Bedeutet: Es bleibt oben relativ warm, während es am Boden immer kälter wird.

Obdachlose in Frankfurt

Sonnenaufgang am frostigen Dienstagmorgen über der Skyline von Frankfurt. Bild © picture alliance/dpa | Boris Roessler

Temperaturen im einstelligen Minusbereich wurden in der Nacht auch in Frankfurt gemessen: am Flughafen -5,9 Grad, an Station am Palmengarten im Stadtteil Westend -5,2 Grad. In der Stadt leben rund 100 Menschen dauerhaft auf der Straße.

Der Kältebus des Frankfurter Vereins für soziale Heimstätten traf in der Nacht zum Dienstag 225 obdachlose Menschen an, davon 56 im Freien, die anderen im Schutz von Bauwerken. Die meisten sind laut Verein auf dieses kalte Wetter vorbereitet – mit Schlafsäcken, Decken und Isomatten. Wenn etwas fehlt, werden sie vom Kältebus ausgestattet.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Darüber hinaus suchen sie unter Brücken, in Hauseingängen und Ladenpassagen Schutz vor der Kälte. Hilfreich sind dem Verein zufolge auch Anrufe von Bürgern und Bürgerinnen, die auf die Situation obdachloser Menschen aufmerksam machen. In der vergangenen Nacht waren es 21 Anrufe.

Eisweinlese an der Bergstraße

An der Bergstraße war es am frühen Dienstagmorgen endlich kalt genug, um Trauben für Eiswein zu lesen. 20 Helfer waren in Heppenheim seit kurz vor 7 Uhr bei -8 Grad bei der Arbeit. Um Eiswein zu lesen, muss es mindestens -7 Grad kalt sein, das war nun in diesem Winter zum ersten Mal soweit.

Beim Pressen und Keltern der komplett durchgefrorenen Trauben entsteht nach Angaben der Bergsträßer Winzergenossenschaft ein besonders konzentrierter Most, der das edle Getränk zuckrig und süß macht.

Bild © Anna Vogel/hr

Wetteraussichten

Mit den teils zweistelligen Minusgraden ist es in Hessen bald erstmal wieder vorbei. Am Nachmittag kann es in Nordhessen etwas Sprühregen geben, der auf gefrorenen Böden schnell gefriert. Dadurch kann es glatt sein.

In der Nacht ist weiterhin stellenweise noch gefrierenden Regen möglich. Im Laufe der Nacht wird es milder. Die Tiefstwerte liegen dann nur noch bei 1 bis -3 Grad. Die Inversion löst sich in der Folge auf, wie hr-Meteorologe Staeger sagte. "Es wird dann also auf den Bergen eher wieder kühler sein als in den Tälern."

Am Mittwoch ist es wolkenverhangen und neblig-trüb und es bleibt meist trocken. Nur örtlich fällt etwas Sprühregen bei Höchstwerten von 1 bis 5 Grad. Am Donnerstag und Freitag gibt es bei ähnlichen Temperaturen weiterhin viel Grau durch Nebel und Hochnebel. Nur einige Gipfel könnten aus dem Nebelmeer herausragen.