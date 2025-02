Festnahme nach Schüssen in Wald-Michelbach

Ein 36 Jahre alter Mann hat in Wald-Michelbach (Bergstraße) für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt.

Veröffentlicht am 16.02.25 um 08:10 Uhr

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann am Samstagabend von einem Balkon Schüsse abgegeben. Er Mann konnte demnach unverletzt festgenommen werden und wurde in eine Fachklinik gebracht.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Schreckschusspistole. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Dritte. Die Straße am Einsatzort war für die Dauer des Einsatzes bis Sonntagmorgen 4 Uhr gesperrt.