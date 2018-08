Eine Frau ist in Frankfurt beim Schwimmen im Main ertrunken. Die anhaltende Dürre hat zu einem Waldbrand im Taunus geführt und der Trinkwasserverbrauch ist auf Rekordniveau: Wir tragen zusammen, welche Folgen die Hitze in Hessen hat - und fragen: Wie heiß ist es bei Ihnen?

Die aktuellen Temperaturen in Hessen

Kommentarfunktion: Ihre Hitze-Eindrücke?

+++ 46-Jährige stirbt beim Schwimmen im Main +++

Eine 46 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag im Frankfurter Stadtteil Nied im Main schwimmen gegangen und dabei ertrunken, teilte die Feuerwehr mit. Polizei, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei suchten mit einem Großaufgebot nach der Frau. Sie wurde tot aus dem Wasser geborgen. Die genauen Umstände des Unglücks waren zunächst unklar.

+++ Waldbrand am Kleinen Feldberg +++

Am Kleinen Feldberg im Taunus hat am Montagabend ein Waldstück gebrannt. Rund 500 Quadratmeter Fläche waren laut Polizei in Brand geraten. Es gebe keinen Hinweis auf Brandstiftung. Feuerwehren aus dem Umkreis waren an den Löscharbeiten beteiligt. Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr stellte für die Nacht zwei Einsatzwagen als Brandwache ab.

+++ Mehr Wespen wegen Hitze +++

Wegen der Hitze hat die Wespensaison in diesem Jahr früher begonnen, zudem gibt es deutlich mehr und größere Nester als sonst, wie Wespenberaterin Brigitte Martin vom Bund für Umwelt und Naturschutz Darmstadt (BUND) am Montag zu hessenschau.de sagte. Auch sei die Phase erreicht, in der Wespen nicht mehr genug Süßquellen im Nest hätten und darum anderswo suchen müssten.

"Die Wespen haben auch Wasserbedarf", sagte Martin. Neben Getränken und Speisen könnten süße Parfüms, Haarspray und Haargel die Wespen anlocken. Ein Tipp lautet darum: geruchsneutrale Lotion benutzen. Hilfreich sei auch, alle Getränke und Speisen abzudecken und den Wespen eine Alternative anzubieten, etwa ein halbierte Traube abseits des eigenen Tisches. Kreist die Wespe um einen, ist das noch kein Angriff. Die Insekten seien vielmehr kurzsichtig und verschafften sich so nach und nach ein Bild, so die Expertin.

+++ Im Taunus wird das Trinkwasser knapp +++

In Kelkheim sind in der Nacht zu Montag Wasser-Notleitungen über Feuerwehrschläuche eingerichtet worden. Die Stadt leidet unter Trinkwasserknappheit, die Brunnen seien fast erschöpft, teilte der Magistrat am Montag mit.

Aber auch andere Städte im Taunus haben Probleme: In Kronberg (Hochtaunus) verpflichtete die Stadt alle Bürger, auf das Bewässern von Gärten ebenso zu verzichten wie darauf, das Auto zu putzen. Das Verbot soll noch zwei Monate gelten. Königstein (Hochtaunus) hat ähnliche Schwierigkeiten. Der Tagesverbrauch liege derzeit 2.000 Kubikmeter über dem Normalverbrauch pro Tag, teilte die Stadt mit. Auch Königstein rief dazu auf, dringend Wasser zu sparen.

+++ Hitze bremst ICE-Züge Richtung Benelux aus +++

Technische Probleme wegen der großen Hitze lassen derzeit ICE-Züge von Frankfurt nach Amsterdam und Brüssel reihenweise ausfallen. Das bestätigte eine Sprecherin der Bahn nach einer Recherche von hr-iNFO, nach der am Sonntag sieben ICE ersatzlos und fünf teilweise ausgefallen sind.

"Es war ein Chaos", sagte ein Eisenbahner. Klimaanlagen und andere technische Komponenten seien defekt gewesen. Wegen der kleinen Flotte der im internationalen Verkehr eingesetzten ICE können nach Angaben der Bahn Probleme nicht so gut durch Ersatzzüge ausgeglichen werden. Am Montag lässt die Bahn die internationalen Züge in Köln beginnen und enden. Gleichwohl fallen weiter Züge aus.

+++ Wasserverbrauch gestiegen +++

Der Trinkwasserverbrauch im Rhein-Main-Gebiet ist auf einen neuen Jahresrekord geklettert: Am vergangenen Freitag seien rund 408.000 Kubikmeter Wasser verbraucht worden, sagte der Sprecher von Hessenwasser, Hubert Schreiber, am Montag. Das waren noch einmal mehr als am letzten Juli-Tag (rund 400.000 Kubikmeter). Absoluter Rekordhalter ist jedoch noch der 3. Juli 2015 mit rund 409.000 Kubikmetern. Zum Vergleich: Ein 50 Meter langes Olympia-Schwimmbecken fasst 3.750 Kubikmeter Wasser.

+++ Flüsse nähern sich kritischer Temperatur +++

Durch die Hitze droht ein Massensterben der Fische in Hessens Flüssen. In einigen Gewässern lägen die Temperaturen nur noch knapp unter der kritischen Marke, sagte Günter Hoff-Schramm, Geschäftsführer der Verbands Hessischer Fischer, am Montag. "Ab 28 Grad wird es kritisch, da haben wir den höchsten Sauerstoffverlust." Laut dem Verband sind es im Main 26 Grad, im Rhein 25 Grad, in der Lahn 26 Grad, in der Fulda 24 Grad und in der Eder 23 Grad. Zu wenig Sauerstoff im Wasser lässt Fische ersticken.

+++ Trotz Hitze: Frankfurter Bäder wegen Versammlung dicht +++

Es ist heiß - aber nicht zu heiß für die jährliche Betriebs- und Mitarbeiterversammlung der Bäderbetriebe Frankfurt (BBF). Deshalb hatte, zum erstaunten Ärger mancher Kunden, am Montagvormittag kein einziges städtisches Bad geöffnet. Für "alle Gäste, Schulen und Vereine" sei erst wieder ab 14 Uhr Betrieb, heißt es auf der BBF-Internetseite . Was bei dem Wetter besonders schmerzt: Auch die Saunen blieben dicht.

+++Hitzefrei? Der Schulleiter hat das letzte Wort +++

Nicht nur der Lehrstoff heizt Hessens Schülern wieder ein. Gleich am ersten Tag des neuen Schuljahres stellt sich die Frage: Wird der Unterricht überhaupt durchgezogen oder gibt es hitzefrei? Die Entscheidung darüber treffen die Schulleiter der rund 1.800 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, wie das Kultusministerium am Montag betonte.

Einen einheitlich und verbindlich festgelegten Temperatur-Grenzwert gibt es nicht. Jede Schulleitung muss selbst entscheiden, ob der Unterricht angesichts der Temperatur im Inneren der Schule zumutbar und sinnvoll ist. Falls nicht, kann nach der fünften Stunde Feierabend sein. Außerdem heißt es: "Auch der Verzicht auf Hausaufgaben kann eine Möglichkeit sein."

MELDUNGEN VOM SONNTAG, 5. AUGUST

+++ Trinkwasser-Notversorgung in Kelkheim +++

In zwei Stadtteilen von Kelkheim (Main-Taunus) wird das Trinkwasser knapp. Betroffen seien die etwas abseits der Kernstadt gelegenen Teile Ruppertshain und Eppenhain mit insgesamt rund 3.500 Einwohnern, teilte die Stadt am Sonntag mit. Die Kommune appellierte an die Bewohner, Wasser nur noch für den persönlichen Bedarf zu entnehmen. Für die Bewässerung des Gartens, das Befüllen von Pools oder auch Autowäschen dürfe kein Wasser mehr benutzt werden. "Die Wasserabnahme muss auf das absolut notwendige Minimum reduziert werden", hieß es in einer Mitteilung.

Der Kelkheimer Bürgermeister Albrecht Kündiger von der Unabhängigen Kelkheimer Wählerinitiative sagte, die beiden Stadtteile würden von eigenen Brunnen versorgt. Deren Pegel hätten zuletzt einen "dramatischen Tiefstand" erreicht.

Wenn die Wasserentnahme nicht zurückgehe, könne schon am Montag nicht mehr genügend Wasser vorhanden sein. Die Feuerwehr fahre durch die Straßen und informiere die Bürger. Vorsorglich werde eine Notleitung aus Feuerwehrschläuchen gelegt, die Ruppertshain und Eppenhain mit der Kernstadt verbinde. "Wir wollen vorbereitet sein", sagte Kündiger. "Jeder Kubikmeter zählt jetzt."

+++ Heißer Start in die Woche +++

Den Hessen steht ein weiterer heißer Wochenstart bevor. Die Temperaturen am Montag sollen auf bis zu 34 Grad steigen, wie die hr-Wetterredaktion vorhersagt. Es bleibt durchweg sonnig und trocken. Am Dienstag werden gar bis zu 37 Grad erwartet. Etwas Abkühlung versprechen nur die Nächte in den kommenden Tagen: Dann sinken die Temperaturen auf bis zu 20 Grad in den Städten – und kühlen 13 Grad in Tälern des nordhessischen Berglandes.

+++ Weihnachtsbäume im Winter Mangelware? +++

Als Folge der derzeitigen Hitzewelle könnte mancher Hesse an Weihnachten zur Plastiktanne greifen müssen. "Die Weihnachtsbaumerzeuger haben ein echtes Problem", sagte der geschäftsführende Direktor des hessischen Waldbesitzerverbandes, Christian Raupach. Klassische Weihnachtsbäume wie die Blaufichte und die Nordmanntanne seien von der Hitze geschwächt und mit Schädlingen befallen. Zudem hätten viele Bäume ihr Wachstum eingestellt, um Kraft zu sparen.

Bild © picture-alliance/dpa

Eine Pracht im Wohnzimmer sind die von der Trockenheit mitgenommenen Bäume auf keinen Fall mehr. "Die nadeln schon beim Absägen", sagte Raupach. Der Experte hat auch seine Zweifel, ob Bäume aus Skandinavien den Ausfall auf dem deutschen Markt ausgleichen können. Auch dort litten die Bäume derzeit unter der Hitzewelle, die Situation sei ähnlich.

+++ Bisher rund 80 Waldbrände in Hessen +++

Im hessischen Wald hat es bis Anfang August rund 80 Mal gebrannt. Das sei eine deutliche Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr, sagte eine Sprecherin von Hessen Forst. Im Schnitt gebe es in Hessen pro Jahr rund 30 bis 50 Waldbrände, hieß es beim Verband der Waldbesitzer.

Das hessische Umweltministerium warnt seit Tagen vor hoher Waldbrandgefahr mit Alarmstufe A, der zweithöchsten Gefahrenstufe. Menschen sollten im Wald nicht grillen, ihre Autos nicht auf trockenen Wiesen abstellen und aufpassen, dass keine Glasscherben herumliegen. Diese könnten durch den Brennglaseffekt Feuer entfachen. Rauchen ist im Wald grundsätzlich verboten.

+++ Schweinenackensteak Nummer eins auf dem Grill +++

Fleischspezialitäten werden fürs Grillen immer beliebter, doch ein Klassiker landet nach wie vor am häufigsten auf dem Rost: "Das Schweinenackensteak ist und bleibt die Nummer eins", sagte Gero Jentzsch vom Deutschen Fleischer-Verband anlässlich der Deutschen Grillmeisterschaften am Sonntag in Fulda. Bei den Würstchen sei die feine, gebrühte Bratwurst oben auf der Beliebtheitsskala. "Das liegt alleine schon an den großen Mengen Currywurst, die in Deutschland verzehrt werden."

Bei den Deutschen Grill- und BBQ-Meisterschaften wird am Sonntag der nationale Grillkönig gesucht. Insgesamt 40 Mannschaften treten auf dem Fuldaer Messegelände gegeneinander an.

MELDUNGEN VOM SAMSTAG, 4. AUGUST

+++ Bad Nauheim heißester Ort Deutschlands +++

Bad Nauheim (Wetterau) ist erneut der heißeste Ort in Deutschland gewesen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach wurden dort am Samstag 37,1 Grad gemessen. Bereits am Donnerstag war es in der Kurstadt mit 35,8 Grad besonders warm. In Darmstadt und Frankfurt am Main zeigte das Thermometer laut DWD Spitzenwerte von jeweils 36,8 Grad an. 2015 hatte Bad Nauheim zwischenzeitlich einen Hitzerekord aufgestellt, als dort 38,9 Grad gemessen wurden.

+++ Vögel belagern Wasserstellen im Bingenheimer Ried +++

Die momentane Trockenheit macht auch den Vögeln zu schaffen: Im Bingenheimer Ried (Wetterau) drängen sich derzeit scharenweise Störche, Enten und andere Vögel an den verbliebenen Wasserstellen. Userin Martina Doerenkamp-Hintze fotografierte das beeindruckende Schauspiel im Bingenheimer Ried. Sie schreibt allerdings auch von einem beklemmenden Gefühl, "weil ja noch kein Ende der Hitzeperiode in Sicht ist".

+++ Hitzegewitter könnten etwas Abkühlung bringen +++

Kleinere Gewitter sollen am letzten Wochenende in den hessischen Schulferien für Abkühlung sorgen - zumindest für ein paar Stunden. Vor allem zwischen Rhön und Odenwald können dabei innerhalb einer Stunde bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Abseits der Hitzegewitter bleibt es jedoch weiter sehr heiß. Die Höchstwerten liegen laut hr-Wetterredaktion bei 30 bis 37 Grad, besonders im Süden Hessens ist Schwitzen angesagt.

+++ Ansturm auf Schwimmbäder +++

Schwimmbad statt Stau: Die befürchtete Rückreisewelle zum Ferienende ist am Samstag auf Hessens Autobahnen zunächst ausgeblieben. Stattdessen zog es die Hessen eher an die Badeseen und in die Schwimmbäder. Das Brentanobad in Frankfurt - eines der größten Freibäder Deutschlands - verkaufte nach eigenen Angaben bereits bis zum Mittag rund 1.500 Eintrittskarten. "Das ist deutlich mehr als sonst", sagte eine Mitarbeiterin.