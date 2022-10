Großeinsatz in Einhausen nach Drohanrufen

Manipuliertes Handy Großeinsatz in Einhausen nach Drohanrufen

Zwei telefonische Drohungen haben am Montag in Einhausen (Bergstraße) einen großen Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein Mann drohte bei der Polizei zunächst eine Amok-Tat an, beim zweiten Telefonat berichtete er von einem Verbrechen. Das Handy, von dem der Anruf ausging, wurde in einer Wohnung in Einhausen lokalisiert. Der Besitzer zeigte sich überrascht. Die Polizei vermutet, dass das Telefon von einem unbekannten Täter manipuliert wurde.